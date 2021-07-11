На 6 меньше, чем накануне. За сутки коронавирусом во Владимирской области заболели 246 человек. А всего коронавирусом у нас переболели уже 38 797 человек. В лидерах по приросту по-прежнему

На 6 меньше, чем накануне. За сутки коронавирусом во Владимирской области заболели 246 человек. А всего коронавирусом у нас переболели уже 38 797 человек. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+75 заболевших за сутки). Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 9026 случаевГусь-Хрустальный — 4637 Муром — 4259 Ковров — 2824 Александров — 2334 Петушки — 2229 Кольчугино — 1627 Юрьев-Польский