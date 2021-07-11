Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 38 797 случаев заболевания.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 246 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них 75 случаев в областном центре, 26 в Ковровском, 25 в Муромском, 24 в Гусь-Хрустальном, 13 в Петушинском, 12 в Суздальском, 10 в Гороховецком и по 9 случаев в Вязниковском и в Собинском районах. 8 заболевших в Меленковском, 7 в Кольчугинском, по 6 в Киржачском и в Юрьево-Польском районах. 5 случаев заболевания зафиксировано в Камешковском районе, по 4 заболевших в Александровском и в Селивановском районах. Трое заболевших в Судогодском районе. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 38 797 случаев заболевания. Из них 9026 случаев заболевания во Владимире.