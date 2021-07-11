Статистику на 11 июля опубликовал региональный Роспотребнадзор.

За последние сутки коронавирусная инфекция обнаружена у 246 жителей Владимирской области. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.Больше всего заболевших в областном центре – 75.Статистика по районам выглядит следующим образом: 26 случаев зарегистрировано в Ковровском районе, 25 - в Муромском, 24 - в Гусь-Хрустальном, 13 - в Петушинском, 12 - в Суздальском, 10 - в Гороховецком, по 9 - в Вязниковском и Собинском, 8 - в Меленковском, 7 - в Кольчугинском, по 6 - в Киржачском и Юрьев-Польском, 5 - в Камешковском, 4 - в Александровском, 4- в Селивановском, 3- в Судогодском.Всего на территории Владимирской области с начала пандемии зарегистрировано 38797 случаев заболевания.