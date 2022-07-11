17-летний юноша погиб при купании на озере Старка в Коврове в субботу, 9 июля. Информацию подтвердили в региональном УМВД. По словам очевидцев, парень отдыхал на озере в компании друзей. Ребята

17-летний юноша погиб при купании на озере Старка в Коврове в субботу, 9 июля. Информацию подтвердили в региональном УМВД. По словам очевидцев, парень отдыхал на озере в компании друзей. Ребята прыгали в воду с лодки, пока один из них нырнул и не выплыл. Водолазы нашли его тело лишь на следующий день. По данным регионального МЧС,