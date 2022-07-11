По информации Центра управления регионом, из-за грозы и ветра в трёх районах Владимирской области нарушено электроснабжение, ведутся аварийно-восстановительные работы.
По информации Центра управления регионом, из-за грозы и ветра в Александровском, Киржачском и Петушинском районах Владимирской области нарушено электроснабжение, ведутся аварийно-восстановительные работы.
«Основная причина технологических нарушений – воздействие молнии на электрооборудование», - отмечает ЦУР Владимирской области.
В ЦУРе добавили, что некоторые отключения произошли из-за повреждений на сетях абонентов, не следящих за своими электроустановками.