Во втором квартале клиенты ВТБ совершили более 74 млн переводов и платежей через СБП на сумму более 390 млрд рублей. Доля сервиса в общем объеме переводов между физлицами составила 71%, ..

Во втором квартале клиенты ВТБ совершили более 74 млн переводов и платежей через СБП на сумму более 390 млрд рублей. Доля сервиса в общем объеме переводов между физлицами составила 71%, увеличившись в 1,5 раза относительного второго полугодия 2021 года.Активнее всего спрос на сервисы СБП растет в сегменте платежей. Во втором квартале их число удвоилось по сравнению с первым: клиенты ВТБ для оплаты покупок через СБП провели почти 2 млн транзакций более чем на 6 млрд рублей. В сегменте переводов с начала года клиенты провели с помощью СБП около 140 млн операций более чем на 750 млн рублей. Спрос на них вырос почти в 1,5 раза относительно второго полугодия 2021 г.«В этом году сервис СБП окончательно утвердился в качестве самого популярного инструмента для перевода средств между физлицами. Клиенты ценят простоту и удобство его использования, поэтому на сегодняшний день СБП – это уже почти 3 из 4 совершаемых транзакций между клиентами. Большой потенциал для сервиса мы видим и в сегменте платежей, где он выступает как альтернатива ушедшим из России бесконтактным способам оплаты с помощью смартфона. Его развитию помогает отсутствие комиссий при переводах на небольшие суммы и запуск новых технологий, например, СБПэй. Операции в торговых точках с использованием QR-кодов и ссылок уже становятся привычным способом совершать ежедневные транзакции», – отметил руководитель департамента по работе с массовым сегментом – старший вице-президент ВТБ Денис Вальвачев.ВТБ активно поддерживает развитие Системы быстрых платежей. В мае 2022 года банк одним из первых на рынке запустил онлайн-подписки через СБП и обеспечил клиентам возможность оплачивать покупки в торговых точках и на интернет-площадках с помощью СБПэй.Для перевода средств через СБП в приложении ВТБ Онлайн нужно перейти в раздел «Платежи», выбрать операцию «По номеру телефона или карты», ввести номер телефона получателя, сумму и подтвердить операцию. Максимальная сумма перевода составляет 500 тыс. рублей, ежемесячный лимит – 5 млн рублей. Переводы на сумму до 100 тыс. рублей в месяц проводятся бесплатно, на операции свыше 100 тыс. рублей в месяц взимается комиссия 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей за одну операцию.