Бывший лидер Польши хочет уменьшить население России в разы.

Бывший лидер Польши хочет уменьшить население России в разы.Бывший президент ПольшиЛех Валенсасчитает, что необходимо "расчленить" Россию ради безопасности в мире. По его мнению, нужно устроить восстание 60 народов. Мол, это приведет к распаду самой большой страны. Политик хочет, чтобы население России сократилось до 50 миллионов человек.Валенса отметил, что западные страны заинтересованы в том, чтобы расширить свое влияние. Для этого они используют такие организации, как Европейский союз и Североатлантический альянс, объяснил бывший польский президент. На все это Запад имеет право, поскольку действует демократично.Как говорил Владимир Путин, Западу не нужна Россия, поэтому он поддерживает сепаратизм и терроризм внутри государства. Несмотря на все попытки недружественных стран расколоть российское общество, этого добиться не получается. По словам главы государства, россияне демонстрируют зрелость и сплоченность.Ранее британское издание The Times сообщило, что РФ заставила НАТО расколоться на три части. Члены альянса заняли позиции "ястребов", "голубей" и "страусов". Кто-то призывает оказать сильнейшее противодействие России, а кто-то предпочитает не лезть в вопросы, касающиеся спецоперации на Украине. Подробнее об этом "Дни.ру".