В 2023-2027 годах инвесторы построят за пределами Третьего транспортного кольца и МКАД десятки объектов. Больше половины помещений займут офисы, предприятия торговли и общепита.

В 2023-2027 годах инвесторы построят за пределами Третьего транспортного кольца и МКАД десятки объектов. Больше половины помещений займут офисы, предприятия торговли и общепита.В Москве действует программа создания рабочих мест. Это стимулирует комплексную застройку спальных районов, что позволяет уменьшить миграцию с окраин в центр города, снизить нагрузку на общественный транспорт и дороги.Заммэра столицы Владимир Ефимов уточнил, что город подписал уже 22 соглашения с общим объемом инвестиций более 92 миллиардов рублей. По его словам, реализация проектов даст Москве еще 33 тысячи рабочих мест."Более половины из них — 24,5 тысячи — появится на офисно-деловых объектах, в сфере торговли и общепита", – сообщил чиновник.Около восьми тысяч человек смогут устроиться на современные производства и технопарки. Оставшиеся рабочие места будут в социальных учреждениях.Проекты предусматривают строительство семи школ, шести детских садов, восьми деловых центров, двух торгово-офисных зданий. Также девелоперы возведут четыре торгово-развлекательных центра, многофункциональный центр и промышленный комплекс.Москва предоставит инвесторам льготы, которыми они смогут воспользоваться после сдачи объектов в эксплуатацию при переоформлении земельных участков для жилых комплексов. До этого им предоставят отсрочку по внесению части платежа по плате за изменение вида разрешенного использования участков.Столичная программа создания мест приложения утверждена в 2019 году. Город одобрил проекты с объемом инвестиций более 92 миллиардов рублей.За последние четыре года в Москве стало . На текущий момент их более восьми миллионов. Наибольший прирост отмечен в секторе IT – плюс 30%.