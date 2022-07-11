Линда Евангелиста была одной из самых известных моделей 80-90-х. Она стояла в одном ряду с Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд и Клаудией Шиффер.

Линда Евангелиста была одной из самых известных моделей 80-90-х. Она стояла в одном ряду с Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд и Клаудией Шиффер.Ее карьера началась еще в детстве. Впервые Линда снялась для провинциального каталога одежды на родине, в Канаде. Там же она попробовала принять участие в конкурсе красоты, однако ее даже не допустили.Несмотря на это, сразу после школы девушка направилась в Нью-Йорк и пришла в модельное агентство Elite. Правда, удача долго не приходила к ней в руки. Будущая звезда подиумов поначалу снималась для каталогов и рекламы сковородок. Многие модельеры считали ее слишком толстой – талия в 64 сантиметра при росте в 176!Но она не отчаивалась, продолжая обивать пороги знаменитых фотографов и журналов. Именно настойчивость Линды Евангелисты и позволила ей в конечном итоге занять место среди ведущих моделей конца 20-го века.Визитной карточкой Евангелисты стала частая смена образов – она меняла прически чуть ли не каждый месяц. В конце 80-х за четыре года она 17 раз перекрашивала волосы в разные цвета. От природы у модели черные волосы, но девушка испробовала буквально все, получив в модном мире прозвище "хамелеон".В начале 90-х супермодели были настолько популярны, что имена Синди, Наоми, Клаудии, Линды и Кристи знали все. Девушки даже не нуждались в представлении по фамилиям. Кстати, именно Евангелисте принадлежит знаменитая фраза: "Я не встаю с постели меньше, чем за 10 тысяч долларов". Да, в те времена модель зарабатывала сумасшедшие деньги, отказываясь от всего ради карьеры.Правда, к началу нулевых Линда все же сбавила темпы работы, вышла замуж и захотела родить ребенка. В 2001-м ее беременность закончилась выкидышем. В итоге модель снова вернулась на подиум, причем в "неприличном" возрасте. Тогда 36-летние женщины не могли спокойно разгуливать по "языку", как сегодня.Постепенно Евангелиста переключилась на благотворительность. В 2006-м она все же родила сына и посвятила себя воспитанию наследника. Как оказалось, отцом ребенка стал миллиардер Франсуа-Анри Пино (нынешний муж Сальмы Хайек).А потом... в 2016-м Линда Евангелиста резко пропала. Модель перестала выходить из дома, отказывалась от всех приглашений, не виделась с друзьями и не публиковала фотографии в социальных сетях. За семь лет модель уже успели забыть, как вдруг...В феврале 2022 года Линда Евангелиста решила наконец рассказать правду о себе. Модель дала интервью журналу People, где рассказала, что стала жертвой неудачной косметической процедуры. В том же издании , которая превратилась в отвратную старуху.Как оказалось, Евангелиста мечтала избавиться от лишнего веса, поэтому прибегла к процедуре CoolSculpting. Во время манипуляции на жир воздействуют низкими температурами, чтобы он рассосался. Увы, организм модели отреагировал на процедуру иначе: она начала резко полнеть, и ее тело покрылось буграми.Теперь Линда Евангелиста судится с клиникой. Она намерена компенсировать ущерб, который ей нанесли. Стоит отметить, что жировая гиперплазия, с которой столкнулась знаменитость, встречается крайне редко – менее, чем в 1% случаев.