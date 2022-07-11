Резину сдают в централизованный пункт приема на улице Добросельской, дом №230. Шины принимают бесплатно.

Из Владимира на переработку в подмосковный Дмитров 11 июля отправили более 110 кубометров использованных покрышек. Об этом рассказал начальник управления по охране окружающей среды горадминистрации Сергей Сухопаров.Резину сдают в централизованный пункт приема на улице Добросельской, дом №230. Шины принимают бесплатно. По мере накопления отходы перевозят в Подмосковье на «Дмитровский завод РТИ» для переработки и дальнейшего использования в народном хозяйстве.Если владимирским организациям или предпринимателям необходимо официальное подтверждение сдачи отходов, то им оформят соответствующие документы. Для этого следует позвонить по телефону: 8 (495) 118-23-82. Бумаги станут подтверждением, что покрышки отправлены на утилизацию.Напомним, что автомобильная шина в естественных условиях разлагается 120-140 лет и относится к четвёртому классу опасности. Выбрасывать их запрещено. Штрафы могут достигать 50 тысяч рублей.