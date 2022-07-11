«РОБОКРОСС – 2022» – это ежегодные соревнования, включающие испытания мобильных робототехнических систем – беспилотных транспортных систем, которые выполняют задания на специально оборудованной трассе полигона.

С 4 по 9 июля на полигоне «Берёзовая пойма» группы «ГАЗ» в Нижегородской области прошли Всероссийские полевые испытания беспилотных робототехнических систем «РОБОКРОСС – 2022».«РОБОКРОСС – 2022» – это ежегодные соревнования, включающие испытания мобильных робототехнических систем – беспилотных транспортных систем, которые выполняют задания на специально оборудованной трассе полигона.В этом году участие в заездах транспортных средств приняли шесть команд: из Коврова, Москвы, Ульяновска, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга.Ковровскую академию представляла команды «KSTA Team». В состав команды вошли студенты кафедры робототехники и комплексной автоматизации Лошкарев Александр, Данилин Кирилл, Кашицын Юрий, Лапин Даниил и Кочин Дмитрий.Руководитель команды – начальник научно-информационного отдела КГТА Карпенков Андрей Сергеевич, консультант – доцент кафедры робототехники и комплексной автоматизации Мартынов Олег Владимирович.В испытаниях был задействован переданный компанией «ГАЗ» автомобиль «ГазельNext», который в прошлом году был роботизирован.Полевые испытания включали в себя испытания мобильных робототехнических систем – беспилотные транспортные системы выполняли задание на специально оборудованной трассе полигона, и испытания ADAS для роботизированных систем – командам было предложено справиться с параллельной парковкой, перпендикулярной парковкой задним ходом, распознаванием дорожных знаков и сигналов светофора в рамках задания «Городская маршрутка».По результатам соревнований команда «KSTA Team» заняла второе место в полевых испытаниях беспилотных систем «РОБОКРОСС – 2022».Поздравляем команду! Отличный результат!