Муромский городской суд признал местную жительницу, работавшую бухгалтером, виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Она похитила более 9,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе

Муромский городской суд признал местную жительницу, работавшую бухгалтером, виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Она похитила более 9,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Сначала, работая в должности главного бухгалтера ГКУ СО ВО «Муромский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», женщина перевела на свой счет, а также не счета родственников и знакомых более 1,3 млн