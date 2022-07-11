Дознаватель устанавливает причину ЧП.

На пожаре в Меленковском районе пострадал пенсионер 1941 года рождения. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.В 15-42 10 июля в ведомство поступило сообщение о возгорании в деревне Усад. На место прибыли 2 единицы техники и 7 человек личного состава.«Пожарные не допустили распространения огня, и потушили пламя на площади 40 квадратных метров. Пострадал 1941 мужчина года рождения», - уточнили в МЧС.Дознаватель устанавливает причину ЧП.