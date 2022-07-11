Полиция задержала 28-летнего рязанца, который выманил у жительница Коврова 2 млн рублей за снятие порчи. Ранее мужчина был судим за кражу и грабеж. В апреле 2021 года мошенник разместил

Полиция задержала 28-летнего рязанца, который выманил у жительница Коврова 2 млн рублей за снятие порчи. Ранее мужчина был судим за кражу и грабеж. В апреле 2021 года мошенник разместил объявление в соцсети, что может помочь желающим избавиться от неудач в личной жизни. На объявление откликнулась 26-летняя ковровчанка. Полностью следуя указаниям мужчины, она постоянно переводила ему