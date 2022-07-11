Пять аварий с участием несовершеннолетних за рулем произошло во Владимирской области с начала лета. В этих ДТП пострадали восемь подростков, сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской

Пять аварий с участием несовершеннолетних за рулем произошло во Владимирской области с начала лета. В этих ДТП пострадали восемь подростков, сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области 11 июля. Также 19 несовершеннолетних пострадали в 16 авариях с участием детей-мотоциклистов. В июне погиб 15-летний водитель питбайка. У молодого человека не было прав, а ехал он без