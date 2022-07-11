В частности, на Wildberries и Ozon в продаже появились видеоигры Gran Turismo 7 и Ghostwire Tokyo.

В России начались продажи видеоигр для приставок Sony Playstation 4 и 5 и для ПК, ввезенных в рамках параллельного импорта.Так, видеоигры Gran Turismo 7 и Ghostwire Tokyo c русскими субтитрами начали продавать на маркетплейсах Wildberries и Ozon. При этом другие ретейлеры по-прежнему не получают поставок видеоигр и отмечают снижения спроса в России.Как рассказали агентству в пресс-службе Wildberries, продавцы начали параллельный импорт видеоигр, не уточнив, из каких стран поставщики их завозят.В компании также сообщили, что граждане начали активнее покупать игры на дисках для ПК и приставок.