Компания отказалась от строительства жилья и ТЦ из-за кризиса.

Компания отказалась от строительства жилья и ТЦ из-за кризиса.Группа «» отказалась от проекта строительства жилой недвижимости и торгового комплекса общей площадью более 140 тыс. кв. м в рамках развития транспортно-пересадочного узла на востоке столицы.Компания приобрела ТПУ «Открытое шоссе» в прошлом году, заплатив 1,2 млрд рублей. Сейчас девелопер рассчитывает продать актив за 6 млрд рублей, и на площадку уже есть пять претендентов, в том числе застройщики Level Group и МИЦ.Новому собственнику придется дополнительно инвестировать в строительство не менее 15 млрд рублей. Однако эксперты предупреждают, что реализация проекта влечет ряд рисков. Спрос на жилье просел, выручка торговых центров сокращается из-за ухода иностранных сетей, а количество вакантных помещений растет.Ранее стало известно, что «Корпорация А.Н.Д.» решила избавиться от проекта торгово-гостиничного центра в Сколково. На участке почти в 8 га планировалось построить 156 тыс. «квадратов». Стоимость актива оценивается примерно в 1 млрд рублей.