Решение о запрете выступления группы Ленинград в Санкт-Петербурге было неверным, считает бизнесмен Евгений Пригожин.

Решение о запрете выступления группы "Ленинград" в Санкт-Петербурге было неверным, считает бизнесмен Евгений Пригожин."Дни.ру" обратилась к предпринимателю с просьбой прокомментировать сорвавшееся выступление музыканта Сергея Шнурова во время матча за Суперкубок России на "Газпром Арене".Пригожин подчеркнул, что не знает, кто стал инициатором отмены выступления. Однако запретить "Ленинграду" петь в Ленинграде мог только "законченный дебил", добавил он."Не знаю, кто отменил участие Шнурова. Но надо быть законченным дебилом, чтобы запретить группе "Ленинград" спеть в Ленинграде на финале Суперкубка России гимн нашего "Зенита", тем более, когда "Зенит" победил», — подчеркнул бизнесмен.Ранее стало известно, что вместо указанной группы на "Газпром Арене" выступил коллектив "Би-2". Решение вызвало негативную реакцию не только у экспертов и пользователей Сети, но и болельщиков "Зенита" и "Спартака". Футбольные фанаты освистали московских музыкантов и проводили их со сцены нелицеприятными комментариями.