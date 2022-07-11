Медосвидетельствование показало, что концентрация этилового спирта в выдыхаемом осужденным воздухе превысила допустимую норму почти в пять раз.

В Меленковском районе 51-летний водитель отправится в колонию за езду в пьяном виде. Он уже имел судимость за управление автомобилем подшофе.В апреле текущего года автомобилист снова рассекал по Меленкам пьяный. Сотрудники ДПС задержали нарушителя. Медосвидетельствование показало, что концентрация этилового спирта в выдыхаемом осужденным воздухе превысила допустимую норму почти в пять раз.Гособвинение потребовало «закрыть» рецидивиста. Судья отправил его на год в колонию-поселение, а также лишил водительских прав на 5,5 лет.