В настоящее время подозреваемый взят под стражу. Возбуждено уголовное дело. Фигурант признался в совершении преступления и обещал вернуть потерпевшей деньги.

Ковровские полицейские задержали в Рязани подозреваемого в мошенничестве 28-летнего мужчину. Рецидивиста обвиняют в снятии порчи за два миллиона рублей.Как рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области, в апреле прошлого года в соцсетях злоумышленник разместил объявление, что может помочь желающим избавиться от неудач в личной жизни. На объявление откликнулась 26-летняя женщина.За проведение обрядов она систематически переводила псевдоцелителю деньги. Когда кончились накопления девушка начала занимать деньги у друзей. Одна из подруг настояла на обращении в полицию.«Всего с апреля 2021 года по январь 2022 года мужчина обманным путём получил более двух миллионов рублей», - уточнили в полиции.В настоящее время подозреваемый взят под стражу. Возбуждено уголовное дело. Фигурант признался в совершении преступления и обещал вернуть потерпевшей деньги.