Вода в них соответствует санитарным нормам.

Верхний Семязинский пруд и озеро Глубокое признали безопасными. Вода в них соответствует санитарным нормам. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты Владимира.«Зоны рекреации на водоеме - участки водных объектов, места, разрешённые для массового отдыха населения, купания и занятий спортом - соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам», - подчеркнули в мэрии.Специалисты горадминистрации напоминают, если поднят желтый флаг - купание разрешается. В случае поднятия черного - запрещено.