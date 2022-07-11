В Коврове следователи СК РФ разберутся в обстоятельствах гибели несовершеннолетнего на водоеме. Об этом 11 июля сообщили в пресс-службе ведомства. На озере Старка, напомним, при купании погиб

В Коврове следователи СК РФ разберутся в обстоятельствах гибели несовершеннолетнего на водоеме. Об этом 11 июля сообщили в пресс-службе ведомства. На озере Старка, напомним, при купании погиб 17-летний юноша. Около 19:20, отдыхая на лодке с друзьями, не умеющий плавать молодой человек прыгнул в воду. Парень не оценил глубину водоема из-за чего так и не вынырнул