Движение на Арбатско-Покровской линии метро осуществляется в соответствии с графиком. Ранее в служебном помещении на станции Киевская произошло задымление.

Движение на Арбатско-Покровской линии метро осуществляется в соответствии с графиком. Ранее в служебном помещении на станции "Киевская" произошло задымление.Движению поездов и безопасности пассажиров ничего не угрожает, Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена."Станция "Киевская" работает в штатном режиме", – сообщается в телеграм-канале "Дептранс. Оперативно".Ранее в служебном помещении на "Киевской" произошло задымление. Для его ликвидации прибыли сотрудники метро и МЧС.Сейчас задымление устранено. Его причину установит специальная комиссия.