Сейчас полиция и надзорные органы устанавливают лиц, причастных к произошедшему.

В Александровском районе жители деревни Мостищево нашли свалку мешков с гниющими останками бараньих туш. Владимирцы приложили фото и отправили все материалы вТрупы свалены в трёх вдоль дороги из Мостищево в Сабельское. Люди опасаются биологической катастрофы и заражения почвы.«В Россельхознадзор поступают обращения от граждан о том, что владельцы умерших животных выбрасывают трупы в овраги. Такие действия предоставляют серьезную опасность распространения заболеваний. По закону, тела необходимо утилизировать. При неправильном захоронении они представляют угрозу. Во время гниения образуется масса болезнетворных микроорганизмов и трупный яд. Ответственность за несанкционированные свалки лежит на владельцах животных. Штраф за проступок может достигать 700 тысяч рублей», - отметили в ведомстве.Сейчас полиция и надзорные органы устанавливают лиц, причастных к произошедшему.