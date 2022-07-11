Период просрочки превысил 50 дней.

В Гороховецком районе гендиректора ДСУ-3 оштрафовали за срыв контракта по строительству водозабора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.Между администрацией района и госпредприятием был заключен договор на строительство резервуаров чистой воды и участка водопроводной сети с установкой насосного оборудования на станции «Слукино». Объект должны были сдать в эксплуатацию до 1 ноября прошлого года. Работы подрядчиком своевременно не выполнены. Период просрочки превысил 50 дней.Прокурор возбудил на руководителя предприятия административное дело. В результате ответственное лицо оштрафовано на 170 тысяч рублей.