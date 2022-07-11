К ликвидации последствий аварии привлекались 10 человек и 5 единиц техники.

В Кольчугине сотрудники МЧС деблокировали пострадавших после столкновения машины с деревом. Автокатастрофа произошла 10 июля около 15 часов.На улице Загородный проезд водитель не справился с управлением и «классика» врезалась в дерево. На место незамедлительно выехали спасатели, медики и ГИБДД. Представителями МЧС проводилась деблокировка пострадавших.К ликвидации последствий ДТП привлекались 10 человек и 5 единиц техники.