К ликвидации последствий аварии привлекались 10 человек и 5 единиц техники.
В Кольчугине сотрудники МЧС деблокировали пострадавших после столкновения машины с деревом. Автокатастрофа произошла 10 июля около 15 часов.
На улице Загородный проезд водитель не справился с управлением и «классика» врезалась в дерево. На место незамедлительно выехали спасатели, медики и ГИБДД. Представителями МЧС проводилась деблокировка пострадавших.
К ликвидации последствий ДТП привлекались 10 человек и 5 единиц техники.