46-летняя женщина за рулем Honda вылетела в реку Пекша в Кольчугинском районе. В результате аварии, произошедшей 8 июля, водитель скончалась на месте. ДТП произошло в 18:50 на 3 км автодороги

46-летняя женщина за рулем Honda вылетела в реку Пекша в Кольчугинском районе. В результате аварии, произошедшей 8 июля, водитель скончалась на месте. ДТП произошло в 18:50 на 3 км автодороги «Кольчугино-Отяевка — Марьино». По предварительной информации УМВД России по Владимирской области, женщина съехала в левый кювет, где протекает река Пекша. Машина вылетела в водоем, а