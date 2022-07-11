Полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства ЧП.

В Кольчугинском районе женщина 1976 года рождения погибла в утонувшем автомобиле. Об этом рассказали в УМВД по Владимирской области.Трагедия произошла 8 июля около 19 часов. Рядом с деревней Отяевка «Хонда» угодила в кювет, перевернулась и упала в реку Пекша. Находившаяся в салоне владелица иномарки погибла.«На данном участке нет никаких ограждений. Да, стоит знак, преимущество встречного движения, но мало кто его видит, а многие - игнорируют», - сетуют местные жители.Машину из реки из водоёма при помощи спецтехники. Полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства ЧП.