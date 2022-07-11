По результатам проверки будет принято процессуальное решение

В Коврове следователь разбирается в обстоятельствах гибели 17-летнего парня. Ранее сообщалось, что юноша в озере Старка.По информации Следкома, 9 июля около 19:25 молодой человек, не оценив глубину водоёма, выпрыгнул из лодки в 5-6 метрах от берега. Подросток не умел плавать и утонул. Спасатели нашли тело только на следующее утро.«Проводится всесторонняя проверка обстоятельств трагедии. По её результатам будет принято процессуальное решение», - уточнили в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.