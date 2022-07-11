Всего в регионе произрастает 1,3 млрд деревьев.

Во Владимирской области повреждено 16% деревьев. Всего в регионе произрастает 1,3 млрд.Как свидетельствуют результаты инвентаризации лесов, 46% пострадало от механического воздействия, от болезней – 14,2%, от диких животных – 13,9%, от пожаров - почти 9%.На экологическое состояние зеленых насаждений влияют промышленные выбросы, рекреационная нагрузка, пожары, энтомо- и фитовредители.«Во многом на динамику лесного фонда влияют пожары. Однако если лес не сгорел дотла, то он восстанавливается самостоятельно», - резюмировал директор «Мослеспроекта» Алексей Григорьев.