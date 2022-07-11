Следующие четыре года злоумышленница проведёт в тюрьме. Судом также удовлетворён иск прокурора на сумму более 9 млн рублей в качестве возмещения ущерба государству.

В Муроме осудили бывшего главного бухгалтера социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Женщину обвиняли в мошенничестве.Суд установил, что, используя свое служебное положение, она похитила 1,3 млн рублей, произведя необоснованные зачисления на свой, а также счета родственников и знакомых.Позднее, работая главбухом в ГБУ СО ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат г. Мурома», она украла ещё 8 млн рублей по аналогичной схеме.Следующие четыре года злоумышленница проведёт в тюрьме. Судом также удовлетворён иск прокурора на сумму более 9 млн рублей в качестве возмещения ущерба государству.