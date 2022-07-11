Преступника арестовали. Он признал свою вину и раскаялся.

В Петушинский районный суд направлено уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера к обвиняемому в убийстве соседа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Владимирской области.По версии следователей, 12 марта около 17 часов злоумышленник встретился с жертвой в коридоре общежития. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой фигурант нанёс обидчику не менее 10 ударов ножом.Потерпевшего госпитализировали в больницу. Через 10 дней 45-летний мужчина скончался.Преступника арестовали. Он признал свою вину и раскаялся.