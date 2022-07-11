Вечером 11 июля в регионе ожидается ухудшение погодных условий.

Владимирские энергетики готовятся к урагану. Специалисты «Владимирэнерго» сформировали оперативный штаб и 95 бригад быстрого реагирования, в составе которых 337 человек и 152 единицы техники.Напомним, что накануне стихия в столице и Подмосковье. Ожидается, что вечером 11 июля непогода придёт во Владимирскую область.Энергетики готовы к круглосуточной работе. Бригады укомплектованы необходимым оборудованием.Добавим, что сообщать об аварийных отключениях света и повреждении энергообъектов можно номеру: 8-800-220-0-220.