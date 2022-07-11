Ленинский районный суд города Владимира признал трех экс-полицейских виновными в получении взятки в 1 млн рублей от ритуального бюро. Мужчину приговорили к 4 годам колонии, двух женщин – к 3

Ленинский районный суд города Владимира признал трех экс-полицейских виновными в получении взятки в 1 млн рублей от ритуального бюро. Мужчину приговорили к 4 годам колонии, двух женщин – к 3 годам. По информации пресс-службы облсудов, в 2019 году полицейским заплатили 1 млн рублей, чтобы они сообщали ритуальному агентству информацию о нахождении трупов, адресах и контактов