Часть груза выпала на проезжую часть.

Во Владимире на трассе Р-132 «Золотое кольцо» из-за ДТП с лесовозом временно ограничено движение. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.Днём 11 июля в 14:55 на 4 км автодороги, у моста через Рпень произошла авария. Часть груза выпала на проезжую часть. Проезд организован по одной полосе в каждую сторону.Подрядчику, который отвечает за содержание дороги, поручено оперативно восстановить движение в. На место происшествия выехала спецтехника и дорожные рабочие.Водителей просят заранее планировать свой маршрут.