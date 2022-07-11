Всего в регионе установят 15 новых комплексов.

Во Владимире на трех перекрестках установили автоматические камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Всего региональный «Центр безопасности дорожного движения» за 43,5 млн рублей 15 комплексов.Оборудование установят в разных частях Владимирской области. К 2 августа оно должно заработать.Во Владимире камеры уже смонтировали на пересечении Лыбедской магистрали с улицей Горького, перекрестке улиц Мира и Горького, вблизи улицы Добросельской и Суздальского проспекта. Две линейные камеры появились на дамбе и мосту через Клязьму.Оставшуюся аппаратуру запустят в Кольчугино, Юрьев-Польском, Вязниках, Гороховце, Камешково, Покрове, Костерево, Радужном, поселке Добрятино и в деревне Ескино.Кроме классических нарушений (превышение скорости, выезд на встречку, движение по обочине, проезд на красный сигнал светофора, остановка перед стоп-линией, нарушение правил пользования внешними световыми приборами) «большой брат» будет следить за управлением машиной с не пристёгнутым ремнем, использованием телефона за рулем и несоблюдением требований, запрещающих проезд грузовиков.