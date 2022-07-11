Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Во Владимире трое бывших полицейских осуждены за взятки. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.С марта по 2 сентября 2019 года Бармин А.А., Полховская Е.А. и Китаева Д.И и трое их подельников незаконно получили от представителя ритуальной фирмы миллион рублей за информацию об обнаружении трупов граждан, адресах и контактных данных их родственников. Бизнес у полицейских процветал недолго. Вскоре всех взяли коллеги.Обвиняемые признали вину в полном объёме. В итоге Бармин получил 4 года колонии, а Полховская и Китаева 3,5 и 3 года тюрьмы соответственно. Обе женщины начнут отбывать наказание после того как их детям исполнится 14 лет. Кроме того, всей группе на длительные сроки запрещено занимать посты в органах власти.Представитель бюро ритуальных услуг Смирнов В.В. , который покупал данные, оштрафован на 25 млн рублей.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.