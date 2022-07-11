ДТП с участием лесовоза и легкового автомобиля произошло во Владимире на соединение трасс Р-132 «Золотое кольцо» и М-7 «Волга». Из прицепа вывалились бревна, но никто не пострадал, сообщили 11

ДТП с участием лесовоза и легкового автомобиля произошло во Владимире на соединение трасс Р-132 «Золотое кольцо» и М-7 «Волга». Из прицепа вывалились бревна, но никто не пострадал, сообщили 11 июля в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. Авария произошла около 15:00. По предварительной информации, 32-летний водитель легкового шевроле, двигаясь в сторону Москвы, не справился с