Во Владимирской области до 2 августа появится 15 новых камер фиксации нарушений правил дорожного движения. Стоимость контракта, размещенного на госзакупках – 43,5 млн рублей. Некоторые из них

Во Владимирской области до 2 августа появится 15 новых камер фиксации нарушений правил дорожного движения. Стоимость контракта, размещенного на госзакупках – 43,5 млн рублей. Некоторые из них уже устанавливают во Владимире: на перекрестке улицы Горького и Лыбедской магистрали, улицы Добросельской и Суздальского проспекта, улицы Горького и Мира. Еще две камеры закрепят на дамбе и мосту