Сотрудники ГИБДД поймали 98 пьяных водителей. С участием водителей подшофе произошло шесть ДТП.
За неделю во Владимирской области зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли шестеро и пострадал 61 человек. Ранения различной степени тяжести получили 9 детей.
Как сообщает пресс-служба УМВД, госавтоинспекторами оформлено 345 аварий с материальным ущербом.
Сотрудники ГИБДД поймали 98 пьяных водителей. С участием водителей подшофе произошло шесть ДТП.
Хроника наиболее резонансных автокатастроф выглядит следующим образом: