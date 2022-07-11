Сотрудники ГИБДД поймали 98 пьяных водителей. С участием водителей подшофе произошло шесть ДТП.

За неделю во Владимирской области зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли шестеро и пострадал 61 человек. Ранения различной степени тяжести получили 9 детей.Как сообщает пресс-служба УМВД, госавтоинспекторами оформлено 345 аварий с материальным ущербом.Сотрудники ГИБДД поймали 98 пьяных водителей. С участием водителей подшофе произошло шесть ДТП.Хроника наиболее резонансных автокатастроф выглядит следующим образом: