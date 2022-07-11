На внеочередном пленарном заседании Госдумы 15 июля депутаты рассмотрят инициативы по поддержке граждан и экономики. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

На внеочередном пленарном заседании Госдумы 15 июля депутаты рассмотрят инициативы по поддержке граждан и экономики. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.Решение о проведении внеочередного заседания принял Совет Госдумы. Оно начнется 15 июля в 12:00."На нем планируется рассмотреть инициативы правительства и депутатов по поддержке граждан и экономики", – сказал Володин.По его словам, с 4 июля на рассмотрение ГД поступило 42 законопроекта. Всего за две недели внесено 86 инициатив.Спикер подчеркнул, что задача депутатов – рассмотреть законопроекты максимально оперативно и не оставлять их на осень."В первую очередь речь идет о мерах поддержки экономики, а также социальной защите граждан и военнослужащих", – добавил он.Госдума 6 июля . За полгода депутаты приняли 361 закон, из них 35,2% – социально значимые. Также увеличилось количество нормативных актов прямого действия.