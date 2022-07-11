Вместо контейнерной площадки – мусорный полигон. Жители улицы Стасова во Владимире недовольны состоянием вот этой помойки. Гора мусора здесь растет в геометрической прогрессии.

Вместо контейнерной площадки – мусорный полигон. Жители улицы Стасова во Владимире недовольны состоянием вот этой помойки. Гора мусора здесь растет в геометрической прогрессии. Коммунальщики просто не справляются с такими объемами, рассказывают люди. И если баки вывозят исправно, то вот крупногабаритный мусор и тот, что не дошел до контейнера, может лежать так очень долго, говорят жители.