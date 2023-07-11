Во Владимирской области стали действовать ограничения водительских прав за неявку в...

Во Владимирской области стали действовать ограничения водительских прав за неявку в военкомат.Новый закон начал действовать в нашем регионе (и по всей России) с 11 июля 2023 года. Подробнее с ним можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации: http://pravo.gov.ru/Согласно документу, военнообязанный, который не явился в военкомат в течение 20 суток (после получения повестки), не сможет управлять автомобилем, а также регистрировать его.Далее, как стало известно, решение об ограничении права на управление транспортом будет внесено в единый реестр воинского учета, который должен заработать «в полном объёме» к осени.В течение суток после поступления в базу МВД информация будет внесена в "специальное программное обеспечение федеральной информационной системы" ГИБДД.Как отмечает глава Госавтоинспекции Михаил Черников, по информации «РИА Новости», уклонисты также не смогут сдавать экзамены на права. Дело в том, что им заблокируют оказание многих важных услуг.Фото: pxfuel.com