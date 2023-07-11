Агрессора, бившего по лицу встречных женщин во Владимире, отправили в специальное медучреждение. В...

Агрессора, бившего по лицу встречных женщин во Владимире, отправили в специальное медучреждение.В социальных сетях распространились видеозаписи, на которых мужчина, проходя по улицам города Владимира, наносит удары женщинам.В УМВД России по городу Владимиру поступили несколько сообщений об агрессивном поведении мужчины. Все они были зарегистрированы в установленном законом порядке, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Сотрудниками полиции незамедлительно проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого личность и местонахождение мужчины установлены. Он помещен в специализированное медицинское учреждение.Фото: https://www.pxfuel.com