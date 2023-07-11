В 78 лет Галина Швабинская покорила интернет рецензиями на клипы современных музыкальных исполнителей. Сейчас на youtube-канале пенсионерки 53,5 тысячи подписчиков.

Во Владимирской области «бабушка-хейтер» стала звездой соцсетей. В 78 лет Галина Швабинская покорила интернет рецензиями на клипы современных музыкальных исполнителей. Женщина также рассказывает в видеоблоге о своих увлечениях: пении, игре на барабанах, катании на скейтборде. Сейчас на youtube-канале пенсионерки 53,5 тысячи подписчиков.Она родилась в Гороховце. После школы поступила в культпросветучилище (Нижегородская область) на библиотекарское дело. Впоследствии вернулась в родной Гороховец. На протяжении 10 лет работала фотографом в фотоателье. Ещё 10 лет — старшим инспектором в Госстрахе. Перед пенсией успела поработать в военкомате.Увлечение ютубом началось с того, что дети купили Галине Николаевне ноутбук и научили пользоваться интернетом. Новое хобби помогло справиться с депрессией после смерти мужа. С тех пор в её аккаунте появились десятки видеороликов. Больше всего от женщины достаётся известным поп-музыкантам и рэперам, в частности, Моргенштерну (признан иноагентом).«Мне не понравился один исполнитель — Моргенштерн (признан в РФ иноагентом), и я раскритиковала его творчество. Музыка — одинаковая, слова — матерные. Услышав это, внуки решили назвать меня бабушка-хейтер. Однако некоторые исполнители мне нравились, и я не могла найти в их творчестве хоть что-то для критики. Не к чему было придраться. Решили остановиться на том, что я — критик шаблонов и стереотипов», — рассказывает автор канала.Среди предпочтений женщины — зарубежные рок-группы: Rammstein, Limp Bizkit, Linkin park и другие.Однако Галина Швабинская сама нередко сталкивается с травлей в интернете. Комментаторы советуют ей «варить борщи» и «не заниматься ерундой». На «хейт» одного из анонимов наша героиня ответила своим клипом, в котором предстала перед зрителями в «косухе».«Клип — огонь! Бабушка..., да какая же вы бабушка!? В вас столько энергии, позитива и творчества, что вас бабушкой назвать язык не поворачивается. Очень прошу, оставайтесь всегда такой классной и крутой», — пишут восторженные комментаторы.Интернет-популярность переросла в узнаваемость на улицах. С ней стали здороваться незнакомые люди, а недавно в магазине двое рабочих из Турции взяли автограф.Зачастую люди стремятся заработать на своей популярности в интернете, но и здесь Галина Николаевна проявила свойственную ей мудрость. Она делает контент для души и не намерена монетизировать свой успех. По крайней мере пока.