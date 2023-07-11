Бившего по лицу встречных женщин во Владимире ненормального отправили в специальное...
Бившего по лицу встречных женщин во Владимире ненормального отправили в специальное медучреждение.
В социальных сетях распространились видеозаписи, на которых мужчина, проходя по улицам города Владимира, наносит удары женщинам.
В УМВД России по городу Владимиру поступили несколько сообщений об агрессивном поведении мужчины. Все они были зарегистрированы в установленном законом порядке, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.
Сотрудниками полиции незамедлительно проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого личность и местонахождение мужчины установлены. Он помещен в специализированное медицинское учреждение.
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