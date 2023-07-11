Смотрите в дайджесте:– Как объехать пересечение Юбилейной и Жуковского во Владимире на время строительства Рпенского проезда– Сенатор Шохин инспектирует школьные стройки

Смотрите в дайджесте:– Как объехать пересечение Юбилейной и Жуковского во Владимире на время строительства Рпенского проезда– Сенатор Шохин инспектирует школьные стройки области– Во Владимире временно отключат газ на 6 улицах– Во Владимирской области отменили особый противопожарный режим