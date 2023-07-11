Смотрите в дайджесте:– Во Владимире легковушка угодила под грузовик– В Ковровском районе автомобиль вылетел в кювет и
<a href="https://33live.ru/novosti/11-07-2023-dajdzhest-proisshestviya-11072023.html" target="_blank">Дайджест (происшествия) 11.07.2023</a> - Смотрите в дайджесте:– Во Владимире легковушка угодила под грузовик– В Ковровском районе автомобиль вылетел в кювет и
[url=https://33live.ru/novosti/11-07-2023-dajdzhest-proisshestviya-11072023.html]Дайджест (происшествия) 11.07.2023[/url] - Смотрите в дайджесте:– Во Владимире легковушка угодила под грузовик– В Ковровском районе автомобиль вылетел в кювет и