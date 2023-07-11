Проводить ребят к ДК Молодежи пришли сотрудники военкомата, волонтёры, ветераны, родные и друзья.
Из Владимирской области в зону СВО отправился взвод из 32 контрактников. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.
Проводить военнослужащих пришли сотрудники военкомата, волонтёры, ветераны, родные и близкие.
«Со стороны региональных властей и общественных организаций принимаются все усилия для поддержки как самих бойцов, так и членов их семей», - подчеркнули чиновники.
Сначала контрактники пройдут подготовку в учебных подразделениях, а потом направятся на передовую.