Проводить ребят к ДК Молодежи пришли сотрудники военкомата, волонтёры, ветераны, родные и друзья.

Из Владимирской области в зону СВО отправился взвод из 32 контрактников. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.Проводить военнослужащих пришли сотрудники военкомата, волонтёры, ветераны, родные и близкие.«Со стороны региональных властей и общественных организаций принимаются все усилия для поддержки как самих бойцов, так и членов их семей», - подчеркнули чиновники.Сначала контрактники пройдут подготовку в учебных подразделениях, а потом направятся на передовую.