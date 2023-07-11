Избивавшего женщин на улицах Владимира неадеквата опознали по видео. В полицию обратились сразу...

Избивавшего женщин на улицах Владимира неадеквата опознали по видео.В полицию обратились сразу несколько жительниц областного центра, которые стали жертвами "уличного бойца".Несколько его "подвигов" попали на записи камер наружного наблюдения. Негодяй разгуливал по городу и нападал на случайных прохожих, выбирая жертв среди одиноко идущих девушек и женщин средних лет. Действовал всегда одинаково: налетал внезапно, иногда со спины, бил кулаком по голове. На одном из видео - предположительно он же - разбивает кирпичом лобовое стекло припаркованной машины. В комментариях к постам в соцсетях очевидцы нападений сообщили, где он проживает. Полицейским не составило труда установить точное место жительства. Мужчина задержан и помещен в специализированное медицинское учреждение.