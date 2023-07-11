Избивавшего женщин на улицах Владимира неадеквата опознали по видео.
В полицию обратились сразу...
Избивавшего женщин на улицах Владимира неадеквата опознали по видео.
В полицию обратились сразу несколько жительниц областного центра, которые стали жертвами "уличного бойца".
Несколько его "подвигов" попали на записи камер наружного наблюдения. Негодяй разгуливал по городу и нападал на случайных прохожих, выбирая жертв среди одиноко идущих девушек и женщин средних лет. Действовал всегда одинаково: налетал внезапно, иногда со спины, бил кулаком по голове. На одном из видео - предположительно он же - разбивает кирпичом лобовое стекло припаркованной машины. В комментариях к постам в соцсетях очевидцы нападений сообщили, где он проживает. Полицейским не составило труда установить точное место жительства. Мужчина задержан и помещен в специализированное медицинское учреждение.